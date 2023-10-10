استشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة بقصف الاحتلال الليلة

فلسطين اليوم

استشهد عضوا المكتب السياسي لحركة حماس، زكريا معمر وجواد أبو شمالة، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، خلال قصف الاحتلال الليلة لمدينة خانيونس.

وذكرت مصادر محلية، استشهاد عضوي المكتب السياسي لحركة حماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة في قصف الاحتلال الليلة على مدينة خانيونس.

ورداً على ذلك قصفت كتائب القسام مدينة "تل أبيب" المحتلة رداً على استهداف المدنيين.

وزفت حركة حماس، القائدين الكبيرين وعضوي المكتب السياسي للحركة جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر، مؤكدة أن ارتقاء قادتها ومجاهديها في درب الجهاد والعزة لن يزيدها سوى قوة وعزمًا للمضي في طريق ذات الشوكة.

وقالت الحركة في بيان لها: "نعلن أننا ماضون بإذن الله في معركة طوفان الأقصى حتى نكسر شوكة الاحتلال وغطرسته ونذيقه ويلًا فوق ويل، وإن جرائم المحتل سنقابلها بالرد المتين والعميق ولن تتوقف عزمات أسودنا حتى نحرر فلسطين والأسرى والمسرى".

ومن جانبه زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله: "اغتالت طائرة تابعة للجيش الليلة، جواد أبو شمالة، الذي وصفه بـ"وزير الاقتصاد في حركة حماس"، حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه". وفق مزاعمه.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

جدير ذكره أنه يتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.