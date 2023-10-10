أبو عبيدة: رداً على تهجير العدو لأهلنا من منازلهم نمهل سكان عسقلان المحتلة حتى الـ5 مساءً لمغادرتها

فلسطين اليوم

أمهل الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء اليوم الثلاثاء 10-10-2023، سكان مدينة عسقلان حتى الساعة الـ5 مساءً لمغادرتها؛ رداً على تهجير الاحتلال لأهلنا من منازلهم في قطاع غزة.

وقال ابو عبيدة في كلمة مقتضبة: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر"..

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

جدير ذكره أنه يتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.