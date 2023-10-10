التجمع الإعلامي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على غزة إلى (8)

فلسطين اليوم

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، الزميلة الصحفية سلام خليل ميمة، مسؤولة لجنة الصحفيات في التجمع الإعلامي في شمال غزة، والتي ارتقت صباح اليوم الثلاثاء، هي وزوجها المعلم محمد عبد الناصر المصري، وأطفالهما، إثر قصف "إسرائيلي" غادر استهدف منزلهم في منطقة بئر النعجة شرقي مخيم جباليا.

وأوضح التجمع الإعلامي في بيان لها، أنه باستشهاد الزميلة الصحفية "سلام ميمة"، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء معركة (طوفان الأقصى) وما صاحبها من عدوان "إسرائيلي" واسع على قطاع غزة، إلى ثمانية شهداء وهم:

- الصحفي محمد الصالحي.

- الصحفي إبراهيم لافي.

- الصحفي أسعد عبد الناصر شملخ.

- الصحفي محمد جرغون.

- الصحفي هشام النواجحة.

- الصحفي سعيد الطويل.

- الصحفي محمد صبح.

- الصحفية سلام خليل ميمة.

وأشار إلى أنه ما زال الصحفيين نضال الوحيدي، مصور قناة النجاح، والصحفي هيثم عبد الواحد في عداد المفقودين من السبت الماضي.