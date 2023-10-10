استشهاد الصحفية سلام ميمة وعائلتها بقصف الاحتلال منزلها شمال القطاع

فلسطين اليوم

استشهدت صحفية وعائلتها، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، جراء قصف "إسرائيلي" لمنزلها شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، بأن الزميلة الصحفية سلام ميمة وزوجها وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، استشهدوا في قصف منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وباستشهاد الصحفية ميمة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين اليوم إلى أربعة، بعد استشهاد الزملاء الصحفيين سعيد الطويل، ومحمد صبح، وهشام النواجح.

جدير ذكره أنه ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى ثمانية منذ العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي، حيث استشهد كل من الزملاء الصحفيين: إبراهيم لافي، ومحمد جرغون، ومحمد الصالحي، وأسعد شملخ.

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

جدير ذكره أنه يتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.