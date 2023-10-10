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بالصور شهيد برصاص الاحتلال في بيت امر بالخليل
استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، برصاص الاحتلال في بيت امر بالخليل بالضفة المحتلة.
وقالت وزارة الصحة: استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (٢٠ عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.
وكان قد قال الهلال الاحمر الفلسطيني في وقت سابق: "اصابة خطيرة بالرصاص في الرأس في بيت امر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة".