فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، برصاص الاحتلال في بيت امر بالخليل بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (٢٠ عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.

وكان قد قال الهلال الاحمر الفلسطيني في وقت سابق: "اصابة خطيرة بالرصاص في الرأس في بيت امر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة".



