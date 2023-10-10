بالصور شهيد برصاص الاحتلال في بيت امر بالخليل

الساعة 01:59 م|10 أكتوبر 2023
اصابة خطيرة في الخليل
اصابة خطيرة في الخليل

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، برصاص الاحتلال في بيت امر بالخليل بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة: استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (٢٠ عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.

وكان قد قال الهلال الاحمر الفلسطيني في وقت سابق: "اصابة خطيرة بالرصاص في الرأس في بيت امر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة".

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