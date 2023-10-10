طائرات الاحتلال الحربية تستهدف معبر رفح البري بصاروخين

فلسطين اليوم

استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، معبر رفح البري بصاروخين على الأقل بعد تهديد الاحتلال بقصفه.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قصف الاحتلال للمعبر استهدف الساحة الخارجية لصالة معبر رفح.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء ، أن إدارة معبر رفح في الجانب المصري أبلغت الطواقم الفلسطينية بالمعبر بإخلائه بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي: "إدارة معبر رفح في الجانب المصري تبلغ طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، أن "طائرات الاحتلال الاسرائيلي أعادت قصف بوابة معبر رفح البري بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها، يوم أمس.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه الاستهداف يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

تصريح صحفي عاجل

إدارة معبر رفح في الجانب المصري تبلغ طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.

إياد البزم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الساعة 12:43