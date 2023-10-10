6 شهداء بمجزرة باستهداف طائرات الاحتلال لمنزل بمنطقة الصبرة بغزة

فلسطين اليوم

ارتقى 6 شهداء فلسطينيين، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، بمجزرة باستهداف طائرات الاحتلال لمنزل بمنطقة الصبرة بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، ارتقاء 6 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة الصبرة بمدينة غزة

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن العدوان "الإسرائيلي" أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 687 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا و105 سيدات، بالإضافة لـ 3800 جريح، وأعداد الضحايا من الشهداء والمصابين مرشحة للزيادة؛ بسبب القصف المتواصل.