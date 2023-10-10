الإعلام العبري: قوة النخبة التابعة لـ"سرايا القدس" دخلت "غلاف غزة" بسيارات "مموهة جيداً"

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، أن قوة النخبة التابعة لـ"سرايا القدس" دخلت غلاف غزة بسيارات مموهة بشكل جيد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "بعض المركبات التي اقتحمت بها قوة النخبة التابعة لسرايا القدس غلاف غزة، كانت مموهة بشكل جيد وتشبه مركبات الشرطة الصهيونية".

وأضافت الصحيفة العبرية: "عناصر نخبة "سرايا القدس" أقاموا من خلال هذه السيارات حواجز على الطرق الرئيسية وهو ما أخر وصول تعزيزات جيش الاحتلال".

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.