الصحة العالمية: نفاذ مخزون الإمدادات الطبية في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 10-10-2023، نفاذ مخزون الإمدادات الطبية في قطاع غزة.

ودعت المنظمة الدولية في تصريحات صحفية لها، إلى ضرورة فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أضرار كبيرة في أربعة مدارس وثمانية مراكز طبية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أعلنت، استشهاد موظفان يعملان لديها، وخمس طلبة في مدارسها.

وذكرت "الأونروا"، أن يوجد تصاعد النزوح الجماعي في مختلف أرجاء القطاع، خلال الساعات الماضية ليصل لأكثر من 187 ألف شخص.