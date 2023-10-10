مواطنون روس في (إسرائيل) يقدمون طلبات لمغادرة الكيان

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن مئات المواطنين الروس تقدموا للسفارة الروسية لدى الكيان الإسرائيلي بطلب المغادرة، خشية من تعرض حياتهم لخطر الموت، نتيجة سوء الاوضاع الامنية في الكيان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الروسي لدى الاحتلال، قوله: إن "مئات المواطنين الروس تقدموا للسفارة بطلب مغادرة البلاد".

ويشن جيش الاحتلال، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فيما تواصل المقاومة قصف البلدات المحتلة، بآلاف الصواريخ ذات المديات والاحجام المختلفة.