المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني تعرض لخسارة غير قابلة للترميم على الصعيدين العسكري والاستخباري

فلسطين اليوم

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني تعرض لخسارة غير قابلة للترميم على الصعيدين العسكري والاستخباري، عقب بدء عملية "طوفان الأقصى"، السبت الماضي.

وقال المرشد الإيراني، خامنئي: إن "ما جرى زلزال مدمر طال بعض أساسات الكيان الصهيوني وترميمها لن يكون سهلا".

وشدّد المرشد الإيراني، على دعم بلاده لفلسطين ومقاومتها، متابعًا: "نقبل سواعد الشباب الفلسطيني الشجاع الذي يخطط وينفذ".

وأعلنت المقاومة في قطاع غزة، السبت الماضي، بدء معركة "طوفان الاقصى" باتجاه البلدات المحتلة، ردًا على جرائم العدو باتجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.

واستطاعت ما يقرب ألف مقاتل، من التسلل إلى المستوطنات في "غلاف غزة"، واقتحام المواقع العسكرية لجيش الاحتلال، بعد تفجير البوابات الالكترونية ومقاطع الاسلاك الشائكة، حيث أجهز المقاومين على أكثر من ألف مستوطن وجندي، والسيطرة على بلدات.