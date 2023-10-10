الاحتلال يشن حرب تجويع وعطش وقطع الأوصال ضد سكان قطاع غزة

فلسطين اليوم

يخوض الاحتلال الإسرائيلي حرب تجويع ضد قطاع غزة، حيث صعد إجراءاته إلى "حصار شامل"، بما في ذلك حظر دخول الغذاء، حسب وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتعرض سكان قطاع غزة منذ أمس لانقطاع الانترنت في عدد من المحافظات بعد أن دمرت طائرات الاحتلال شركة الاتصالات الفلسطينية.

وأوعز كاتس، أمس الاثنين، بقطع تزويد غزة بالمياه بشكل فوري، مضيفاً أنه "جرى قطع الكهرباء والوقود السبت الماضي".

ولم يكتف الاحتلال بهذه الإجراءات بل وجهوا ضربات مدمرة للأسواق التجارية والبنية التحتية.

وفي المقابل بات معبر رفح الذي يربط القطاع مع مصر كلمة سر تخفيف الحصار، وسط دعوات بإحياء سلاح المقاطعة الاقتصادية عربياً ضد إسرائيل وأميركا