الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار تعليق المساعدات للفلسطينيين

فلسطين اليوم

تراجع الاتحاد الأوروبي، عن إعلان سابق لمفوض الاتحاد الأوروبي، بأن "الاتحاد سيعلق على الفور المساعدات للسلطة الفلسطينية،" وبدلاً من ذلك أعلن أنه سيراجع هذه المساعدة بشكل عاجل. وذلك في أعقاب العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية على "إسرائيل"، رداً على اعتداءاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان مقتضب للمفوضية الأوروبية، في وقت متأخر فجر اليوم : "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات في الوقت الحالي"، وذلك بعد 5 ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، بأن "جميع المدفوعات من برنامج التنمية للفلسطينيين، والتي تقدّر بنحو 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار)، سيتم تعليقها على الفور، وأن جميع المشروعات قيد المراجعة، وكل مقترحات الموازنة الجديدة.. مؤجلة حتى إشعار خر".

في وقت سابق من يوم الإثنين، قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنها "لا توافق على قرار الاتحاد الأوروبي تعليق مساعدات التنمية للفلسطينيين، مؤكدة أنّ "الوزير خوسيه مانويل ألباريس، اتصل بالمفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، ليقول له إنه لا يتفق مع هذا القرار."

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الرابع على التوالي، وفي إحصاء محدّث لضحايا العدوان الإسرائيلي، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 687 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً، و105 نساء، وتسجيل 3726 جريحاً.