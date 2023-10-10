بالتزامن مع العدوان على غزة..اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 10/10/2023، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة، بالتزامن مع عدوانها المستمر على قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة شبان بينهم أسيران محرران وجريح من جنين وبلدة عرابة وقرية العرقة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين محمد عاهد مرداوي، وحسان رمزي أبو صلاح، ومحمد رؤوف حمدان بعد اقتحام عرابة ومداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقلت الجريح مهدي علي يحيى، بعد اقتحام قرية العرقة ومداهمة منزل ذويه.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ضياء وجواد ياسين السعدي بعد مداهمة منزل ذويهما في حي الألمانية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم سليم الزير من قرية حرملة، وعيسى مصطفى العروج (30 عاما) من منطقة العروج شرقا بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، واعتقلت علي زواهرة، وعاطف زواهرة، وعز زواهرة، في منطقة الكركفة وسط بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال عامر حجاجرة، وأحمد عادل رمضان من مخيم الدهيشة جنوبا بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

اعتقالات الثلاثاء ١٠/١٠/٢٠٢٣

١. المحرر خليل كريم الفروخ- سعير شرق الخليل

٢. رائد عزات الفروخ- سعير

٣. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

٤. ثائر الفروخ- سعير

٥. عيسى خالد الفروخ- سعير

٦. المحرر محمد مرداوي- جنين

٧. المحرر حسان أبو صلاح- عرابة جنوب جنين

٨. المحرر محمد رؤوف حمدان- عرابة

٩. الجريح مهدي علي يحيى- العرقة قرب جنين

١٠. ضياء السعدي- جنين

١١. جواد السعدي- جنين

١٢. يوسف حجازي- نابلس

١٣. رائد الدبيك والد الشهيـ.د محمد الدبيك- نابلس

١٤. توفيق النجار- نابلس

١٥. المحرر محمد نمر عصيدة- تل غرب نابلس

١٦. عيسى مصطفى العروج- جناتا قرب بيت لحم

١٧. معمر البرغوثي- كوبر شمال رام الله

١٨. المحرر عودة حمايل- بيتا جنوب نابلس

١٩. المحرر فاروق حمايل- بيتا

٢٠. المحرر نور الدين داود- قلقيلية

٢١. عكرمة الكيلاني- جنين

٢٢. إبراهيم سليم الزير- حرملة قرب بيت لحم

٢٣. علي زواهرة- بيت لحم

٢٤. عاطف زواهرة- بيت لحم

٢٥. عز زواهرة- بيت لحم

٢٦. عامر حجاجرة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٢٧. أحمد عادل رمضان- مخيم الدهيشة

٢٨. عمر أبو مهيوب- مخيم بلاطة بنابلس

٢٩. عاصم عبد المجيد- سبسطية شمال نابلس

٣٠. عبد كريم الفروخ- سعير

٣١. نمر الفروخ- سعير

٣٢. فيصل سليمان الفروخ- سعير

٣٣. سليمان الفروخ- سعير

٣٤. محمد جعفر سحويل- عبوين شمال رام الله