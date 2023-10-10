بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال 17 مواطنًا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين في مدن الضفة المحتلة.

وحسب إعلام الأسرى، فقد شن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 17 مواطناً.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من بلدة سعير، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وامنية ل "وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت ثمانية مواطنين وهم: عبد كريم الفروخ (38 عاما)، ورائد عزات الفروخ، ورأفت يوسف زغل الشلالدة، وثائر حسين الفروخ (30 عاما)، وعيسى خالد الفروخ، ونمر الفروخ، والشقيقين فيصل ونعيم سليمان الفروخ، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها، واغلقت عدد منها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.

إليكم أسماء المعتقلين:

١. المحرر خليل كريم الفروخ- سعير شرق الخليل

٢. رائد عزات الفروخ- سعير

٣. المحرر رأفت يوسف شلالدة- سعير

٤. ثائر الفروخ- سعير

٥. عيسى خالد الفروخ- سعير

٦. المحرر محمد مرداوي- جنين

٧. المحرر حسان أبو صلاح- عرابة جنوب جنين

٨. المحرر محمد رؤوف حمدان- عرابة

٩. الجريح مهدي علي يحيى- العرقة قرب جنين

١٠. ضياء السعدي- جنين

١١. جواد السعدي- جنين

١٢. يوسف حجازي- نابلس

١٣. رائد الدبيك والد الشهيـ.د محمد الدبيك- نابلس

١٤. توفيق النجار- نابلس

١٥. المحرر محمد نمر عصيدة- تل غرب نابلس

١٦. عيسى مصطفى العروج- جناتا قرب بيت لحم

١٧. معمر البرغوثي- كوبر شمال رام الله