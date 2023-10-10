جيش الاحتلال ينشر أسماء 38 جنديا قتلوا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

نشر جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

ووفق ما أورده الاعلام العبري، نقلاً عن الجيس، فقد ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 124.

وكان قد أعلن الاحلتال في البداية أسماء 26 قتيلا وأعلن لاحقا أسماء 18 آخرين وذلك نظرا لأن عدد القتلى لم يتم حصره حتى الآن بسبب سيطرة مقاتلي فصائل المقاومة على عدة أماكن ومواقع عسكرية وما زالت الاشتباكات في بعض هذه المواقع جارية منذ أمس.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن العدوان "الإسرائيلي" أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 687 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا و105 سيدات، بالإضافة لـ 3800 جريح، وأعداد الضحايا من الشهداء والمصابين مرشحة للزيادة؛ بسبب القصف المتواصل.