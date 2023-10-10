زوارق الاحتلال تطلق القذائف المدفعية تجاه سواحل غزة

فلسطين اليوم

قصفت زوارق بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، بعشرات القذائف، شاطئ بحر شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد المصادر المحلية، بأن بحرية الاحتلال اطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين، سيما الأطفال.

ولا زالت طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.