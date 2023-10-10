ارتفاع عدد القتلى "الإسرائيليين بعملية سرايا القدس شمال فلسطين

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد ضباطه متأثراً بجراحه الحرجة خلال العملية التي نفذتها مجموعة من سرايا القدس على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ليرتفع عدد قتلى العملية إلى 3.

وفي وقت سابق، الليلة، اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بمقتل نائب قائد اللواء ٣٠٠ خلال عملية اشتباك مسلح مع مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عند الحدود الشمالية مع لبنان.

إلى ذلك، زفت سرايا القدس في لبنان تزف شهيديها المجاهدين رياض قبلاوي وحمزة حسن موسى اللذين ارتقيا في عملية عبور الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، فجر اليوم، إن الشهيدين قتلا نائب اللواء 300 في جيش الاحتلال، وأصابا 6 بجروح.