الآلاف يتظاهرون في كندا رفضًا للعدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة

فلسطين اليوم

شارك الآلاف في عدد من المقاطعات الكندية اليوم الثلاثاء، في مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وتدمير المباني فوق رؤوس ساكنيها .

وانطلقت كبرى المظاهرات في تورنتو بدعوة من حركة الشباب الفلسطيني ومختلف المؤسسات الكندية الفلسطينية في مقاطعة أونتاريو .

وردد المشاركون في المظاهرات هتافات تدعوا للعدالة ولحرية فلسطين وتقرير مصيرها والكف عن العدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وإنتهاك الحرمات وتدنيس الأقصى الشريف .

كما وشهدت المظاهرات العارمة في شوارع تورنتو مشاركة واسعة من المناصرين الأجانب الذين يدعمون الشعب الفلسطيني والذين وصفوا ما تركبه قوات الاحتلال في غرة بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي مقاطعة ألبرتا غرب البلاد، خرج المئات من الداعمين والمناصرين للشعب الفلسطيني في مسيرة مركبات رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بجرائم الإحتلال .