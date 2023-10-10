تظاهرة حاشدة وسط مدريد تنديدًا بالعدوان على غزة

فلسطين اليوم

لليوم التاني على التوالي، وبحشد ضخم، تظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة الBDC تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

واحتشد المشاركون في المظاهرة، في الساحة المركزية سول وسط العاصمة الإسبانية مدريد، وأمام مقر رئاسة الحكومة المحلية، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات الحرية لفلسطين والدعوة لمقاطعة إسرائيل ، كما وندد المتضامنون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، وكيل الغرب وأميركا بمكيالين متجاهلين الدم الفلسطيني المسفوح من قبل آلة الحرب الإسرائيلية