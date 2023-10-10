معروف: جريمة الاحتلال بحق الصحفيين "اغتيال مع سبق الإصرار والترصد"

فلسطين اليوم

نعى المكتب الاعلامي الحكومي، الزميلين الصحفيين، الذين ارتقيا شهداء جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف في تصريح صحفي، فجر اليوم، أن جريمة الاحتلال بحق الشهيدين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أنهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك.

وتمنى سلامة، الشفاء العاجل والسلامة التامة للزميل هشام النواجحة الذي تواجد معهم والذي يتلقى العلاج حاليا.

وتابع: "حذرنا قبل ساعات من نوايا الاحتلال العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد إخطاره بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولا تغييب الحقيقة التي ينقلونها".



وأوضح انه من المؤكد تكرار سلوك الاحتلال الاجرامي ضد الصحفيين، في كل عدوان، وتعمده الاستهداف المباشر للصحفيين ووسائل الإعلام، ظنا منه أنه سيغيب بذلك شهود الجريمة وعيون الحقيقة الذين يرى العالم أجمع عبر كاميراتهم وتغطياتهم ما يقوم به المحتل من مجازر ضد شعبنا الأعزل.

ووجه سلامة التحية لصحفيينا ووسائل الإعلام التي تقوم بدورها بمهنية وموضوعية، ونثق أن التضحيات لن تزيدهم إلا عزما وإصرارا على إيصال الرسالة المهنية وأداء الواجب الوطني.

وطالب المكتب الحكومي، المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير بتحرك جاد ومسئول ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

واستشهد صحفيين اثنين، فجر اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر جراء قصف غادر لطائرات الاحتلال على برج "حجي" غرب مدينة غزة، والذي يحتوي على مكاتب اعلامية.

ووفق المصادر المحلية، فقد استشهد الزميل الصحفي سعيد الطويل، والزميل الصحفي زرق صبح، وإصابة زميل آخر جراء غارة على برج سكني غرب غزة استهدف برج حجي غرب مدينة غزة.



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