استشهاد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في مخيم العروب

فلسطين اليوم

استشهد، الليلة، شاب متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عامًا) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وكان الشاب حماد قد أصيب خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة خرجت في مخيم العروب، تنديدا بالعدوان على غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في التظاهرة، ما تسبب بإصابة الشاب حماد بالرصاص في صدره، كما أصيب شاب آخر بالرصاص في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى في الخليل. كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وباستشهاد الشاب حماد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 18 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.