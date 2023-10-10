الاحتلال يعترف بمقتل نائب قائد اللواء خلال اشتباك مع مقاومين من سرايا القدس

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل نائب قائد اللواء ٣٠٠ خلال عملية اشتباك مسلح مع مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عند الحدود الشمالية مع لبنان.

إلى ذلك، زفت سرايا القدس في لبنان تزف شهيديها المجاهدين رياض قبلاوي وحمزة حسن موسى اللذين ارتقيا في عملية عبور الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، فجر اليوم، إن الشهيدين قتلا نائب اللواء 300 في جيش الاحتلال، وأصابا 6 بجروح.