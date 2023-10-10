سرايا القدس في لبنان تزف شهيديها المجاهدين رياض قبلاوي وحمزة حسن

الساعة 01:33 ص|10 أكتوبر 2023
ارشيفية
ارشيفية

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس في لبنان تزف شهيديها المجاهدين رياض قبلاوي وحمزة حسن موسى اللذين ارتقيا في عملية عبور الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، فجر اليوم، إن الشهيدين قتلا نائب اللواء 300 في جيش الاحتلال، وأصابا 6 بجروح.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل نائب قائد اللواء ٣٠٠ خلال عملية اشتباك مسلح مع مقاومين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عند الحدود الشمالية مع لبنان.

 

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