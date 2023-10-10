شهداء جراء غارات "إسرائيلية" وقصف 4 سيارات اسغاف وسط وجنوب القطاع

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، فجر الثلاثاء، جراء العدوان "الاسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة

ففي جباليا ارتقى شهيدان في استهداف منزلاً لعائلة دحلان مقابل نادي الخدمات في جباليا شمال قطاع غزة

وفي دير البلح مواطنة في غارة إسرائيلية على منزلها فجر اليوم الثلاثاء، في دير البلح بقطاع غزة.

وأفاد المصادر المحلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الحدبة في دير البلح ما ادى الى استشهاد مواطنة واصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى مستشفى الأقصى.

كما اصيب عدد من المواطنين في غارة اسرائيلية لمنزل يعود لعائلة قديح في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس.

وقصف الاحتلال الاسرائيلي اربع سيارات اسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة.