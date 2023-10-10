رابع أيام "طوفان الأقصى".. غزة تحت القصف العنيف وارتفاع متزايد للشهداء والجرحى

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن العدوان "الإسرائيلي" أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 687 شهيدًا، بينهم 140 طفلًا و105 سيدات، بالإضافة لـ 3800 جريح، وأعداد الضحايا من الشهداء والمصابين مرشحة للزيادة؛ بسبب القصف المتواصل.

وشنّت طائرات الاحتلال مساء الاثنين، سلسلة غارات على جنوب القطاع، استهدفت منزلين وسط خانيونس لعائلتي الأسطل والمجايدة، وبركسًا في حي السلطان برفح ومنزلًا عائلة "أبو لبدة"، فيما قصف الطيران منزل عائلة القيادي في حركة "حماس" الشهيد إسماعيل أبو شنب بالقرب من مقبرة الشيخ رضوان، بغزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق في وسط مدينة غزة، تزامنًا مع قصف الطيران الحربي "بشكل مكثف" لمناطق عدة في خانيونس لا سيما منطقة بلدية خانيونس القديمة، وشرق مدينة رفح وفي المحافظة الوسطى من القطاع.

وتجدد القصف الإسرائيلي مساء اليوم على مناطق مختلفة في القطاع غزة تحديدًا في حي الرمال وسط المدينة، سُمع على إثرها أصوات انفجارات ضخمة، وغطت سحب الدخان السماء؛ عدا عن الأضرار الهائلة التي تُخلّفها الغارات في الأماكن المقصوفة.

وقالت مصادر محلية، أنّ حيّ الرمال وسط مدينة غزة، تعرض مع وقت الغروب لغارات شديدة، فيما يتواصل القصف في شمال وجنوب ووسط وغرب قطاع غزة بواسطة الطيران، والمدافع، والزوارق.

وأعلن وزير "البنية التحتية" الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أوعز بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن القطاع، علمًا أن مناطق واسعة من القطاع تعيش بظلام دامس؛ نتيجة قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء عن غزة قبل أيام.

وكان وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، أصدر قرارا بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود عن القطاع، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، استعادة السيطرة على بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن يكون ما زال هناك مسلحون في المنطقة".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قصف طيران الاحتلال وزارات حكومية وسط مدينة غزة ودمرتها بالكامل، وهي الأوقاف، والمالية، والموصلات، كما استهدفت أجزاءً من الجامعة الإسلامية، وميدان الصناعة، وكلية الرباط، وطرقًا عامة، وعمارة سكنية.

وأفادت أنباء تناقلتها وسائل إعلام بانقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة، عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال أيضًا مسجد العباس في حي الرمال، ليرتفع عدد المساجد المستهدفة منذ بدء العدوان على القطاع فجر السبت إلى 7، هي السوسي، واليرموك، وأحمد ياسين، والأمين محمد، ومحمد الحبيب (الماليزي)، والغربي، إضافة إلى العباس.

وخلال ساعات النهار، قصف الاحتلال مناطق مأهولة، وعدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار، في قطاع غزة من بيت حانون شمالًا إلى رفح جنوبًا، ما خلّف عشرات الشهداء وجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإلى جانب ذلك، استهدف الاحتلال 9 سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة بشكلٍ متعمد.

وتسبب القصف بنزوح أكثر من 80 ألفا من أصل 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 عاما.

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية أولا بأول :

6:52 وصول شهيدين واصابة إلى مستشفى النجار نتيجة قصف الاحتلال لأرض زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة

6:33 قصف منزل خلف برج الاسرى بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

6:32 الاحتلال يشن غارة جوية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

6:21 سلسلة غارات عنيفة ومتتالية تستهدف منازل المواطنين في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة

6:20 جيش الاحتلال ينشر أسماء 38 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات

6:19 إصابات في استهداف الاحتلال لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

5:55 زوارق الاحتلال الحربية تستهدف سواحل قطاع غزة بالقذائف المدفعية .

5:46 طائرات الاحتلال تشن غارات عميفة على محيط منطقة أنصار غرب مدينة غزة

5:30 الصحة بغزة: عدد كبير من الشهداء والضحايا ما زالوا تحت الأنقاض

5:29 غارة في محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة

5:15 قصف بيت المواطن رامي قشلان غرب المخيم الجديد بصاروخ استطلاع

5:09 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل لعائلة أبو سويرح في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

5:03 اشتعال النيران قرب محطة عصفور بفعل القصف الجوي على محيط المحطة في بلدة بني سهيلا.

4:45 الطيران الحربي يستهدف محيط مدينة نايف غرب بيت لاهيا

4:33 صفارات الإنذار تدوي في كفار سعد وكفار عزة

4:39 طائرات الإحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة في النصيرات وسط قطاع غزة و أخرى على محافظتي غرب و شمال مدينة غزة.

4:20 مصادر عبرية: جيش الاحتلال يجري تفتيشا بالمنازل بغلاف غزة للتاكد من عدم وجود مقاومين مسلحين من قطاع غزة

4:14 طائرات الاحتلال تقصف أراضي زراعية محيط منطقة قليبو شمال قطاع غزة

4:10 طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة شمال قطاع غزة

4:04 صافرات الإنذار تدوي مجددا في عدد من مستوطنات قريبة من غزة.

3:59 الإعلام العبري: "تعليمات للمستوطنين في كفار سعد بغلاف غزة للبقاء في الغرف المحصنة، بعد تسلل مقاومين للمستوطنة واندلاع اشتباكات".

3:52 قصف منزل لعائلة أبو مصطفى شرقي خان يونس ونقل عدد من الإصابات.

3:14 استشهاد الزميلين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح وإصابة أخرين خلال تغطيتهم للعدوان على غزة

2:54 عدد من الشهداء والاصابات تصل مجمع الشفاء الطبي بعد الغارات الإسرائيلية على غرب مدينة غزة

2:46 انتشال شهيد وعدد من الإصابات بعد إنهيار منزل أثر استهداف الطائرات الحربية أرض زراعية خلف الإتصالات في الفالوجا شمال قطاع غزة.

2:49 الاحتلال يستهدف عمارة سكنية بالقرب من برج الغفري في شارع المؤسسات غرب مدينة غزة

2:24 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2:22 قصف "اسرائيلي" يستهدف منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

2:21 تجدد الغارات الجوية "الإسرائيلية على مدينة غزة

2:13 زوارق الاحتلال الحربية تستهدف شاطئ بحر المحافظة الوسطى وخانيونس.

2:07 حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد جهوزيتنا الكاملة في كل الساحات واستمرارنا في مواجهة العدو دفاعا عن شعبنا ومقدساتنا

2:07 حركة الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيدين المجاهدين الذين ارتقيا خلال العملية، الشهيد المجاهد حمزة حسن موسى (فاروق) من مخيم البرج الشمالي، والشهيد رياض محمد قبلاوي (أبو يزن) من مخيم عين الحلوة

2:07 الجهاد الإسلامي: نعلن أن مجموعة من مقاتلينا الأبطال في سرايا القدس قد تمكنت من اقتحام أحد مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، ونفذت اشتباكًا مسلحًا من نقطة صفر، ما أسفر عن مقتل ضابطين صهيونيين ٱحدهما نائب قائد اللواء 300 في جيش الاحتلال، وإصابة 5 من الجنود بجراح مختلفة

2:01 زوارق الاحتلال الحربية تستهدف شاطئ بحر المحافظة الوسطى وخانيونس.

2:01 طائرات الاحتلال تقصف أراضي زراعية محيط منطقة قليبو شمال قطاع غزة

1:41 طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة

1:25 الطيران الحربي يستهدف شقة سكنية في مدينة الأسرى غرب المحافظة الوسطى.

1:13 سرايا القدس: مجموعاتنا المقاتلة في كتيبة جنين نفذت عمليات اطلاق نار واسعة استهدفت أكثر من نقطة وتمركز لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص المقدس بشكل مباشر ثأراً ورداً على العدوان الهمجي ضد أهلنا في قطاع غزة.

12:42 انتشال شهداء وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شعت وسط خانيونس.

12:42 شهيدة وإصابات في قصف الاحتلال منزل بمنطقة الحدبة في دير البلح

12:26 غارات إسرائيلية عنيفة مكثفة على خانيونس

12:23 الصحة بغزة : استهداف 4 سيارات اسعاف في منطقة عبسان شرق خان يونس

12:15 سلسلة غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة بخانيونس جنوبي قطاع غزة

12:06 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

12:02 غارات إسرائيلية جديدة غرب غزة، وطائرات الاحتلال تدمّر بناية البدرساوي بجوار مستشفى الشفاء، وإصابات بعد تدمير طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة قديح في عبسان شرق خانيونيس.