الاعلام العبري يعلن وصول عدد قتلى المستوطنين إلى 1100

فلسطين اليوم

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن مقتل 1100 مستوطن واصابة 3741 أخرين بينهم حالات خطيرة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، السبت الماضي.

وكانت المقاومة الفلسطينية بدأت يوم السبت السابع من أكتوبر طوفان الاقصى ثأراً للأقصى والمسرى والحرائر، حيث تم دك المستوطنات، واقتحام العشرات من المقاومين لمستوطنات الغلاف مما أدى لمقتل 700 إسرائيلي وأسر عدد من جنود الاحتلال.

ومن جانبها، قالت القناة 7 العبرية نقلا مسؤول سياسي كبير قوله: "الهجمات ضد غزة ستكون قوية حتى لو تضرر الأسرى".