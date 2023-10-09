سرايا القدس- طولكرم تعلن إجهازها على مستوطنين بعد التتسلل إلى مستوطنة "عيناف"

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية تسلل ناجحة إلى داخل مستوطنة "عيناف" اقتحام البرج العسكري في المستوطنة والسيطرة عليه.

وذكرت السرايا، في بيان، ان المجاهدين استهدفوا عدد من المستوطنين وإصابة أحدهم بشكل مباشر ومقتله.

وأطلق المجاهدون، بحسب البيان، صفارات الانذار لخلق حالة من الرعب و التغطية على انسحابهم، فيما قامت المجموعات الأخرى بعمليات اطلاق نار واستهداف مكثفة للمستوطنة لتأمين خروج المجموعة المقتحمة.

إليك نص البيان:_

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ}

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

ضمن معركة #طوفان_الأقصى البطولية وأمام تصاعد جرائم الاحتلال المجرم على أهلنا الصابرين الصامدين في غزة الصمود والبطولة والفداء فقد قررت سرايا القدس كتيبة طولكرم تصعيد عملياتها العسكرية ضد العدو الصهوينة.

لقد تمكنت بعون الله وقوته وفي عملية نوعية معدة مسبقاً إحدى مجموعاتنا الهجومية من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى داخل مستوطنة عيناف واقتحام البرج العسكري في المستوطنة والسيطرة عليه واستهداف عدد من المستوطنين وإصابة أحدهم بشكل مباشر ومقتله كما أطلق مجاهدونا صفارات الانذار لخلق حالة من الرعب و التغطية على انسحابهم، فيما قامت المجموعات الأخرى بعمليات اطلاق نار واستهداف مكثفة للمستوطنة لتأمين خروج المجموعة المقتحمة.

نؤكد استمرار عملياتنا وتصاعدها،كلما زاد العدو زدنا بحول الله وقوته.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

الأثنين 9/10/2023م