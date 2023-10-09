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رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين بغزة من الغذاء والكهرباء جريمة حرب
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، إن حرمان الفلسطينيين من الغذاء والكهرباء يعد عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب.
جاء ذلك في أعقاب أوامر وزير حرب الاحتلال بمنع كافة الإمدادات الغذائية والكهرباء عن سكان قطاع غزة.
وقال المنظمة: هذا الأمر يعرض للخطر حياة 2.2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي الساحق وغير القانوني".
وأضاف: "هيومن رايتس ووتش: على الجنائية الدولية أخذ العلم بتصريحات غالانت البغيضة".