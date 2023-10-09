رايتس ووتش: حرمان الفلسطينيين بغزة من الغذاء والكهرباء جريمة حرب

فلسطين اليوم

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، إن حرمان الفلسطينيين من الغذاء والكهرباء يعد عقاباً جماعياً وهو جريمة حرب.

جاء ذلك في أعقاب أوامر وزير حرب الاحتلال بمنع كافة الإمدادات الغذائية والكهرباء عن سكان قطاع غزة.

وقال المنظمة: هذا الأمر يعرض للخطر حياة 2.2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي الساحق وغير القانوني".

وأضاف: "هيومن رايتس ووتش: على الجنائية الدولية أخذ العلم بتصريحات غالانت البغيضة".