أبو عبيدة: لن نتفاوض بقضية الأسرى في ظل العدوان والتلويح بالدخول البري أمر مثير للسخرية

فلسطين اليوم

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة، اليوم الاثنين، أن معركة "طوفان الاقصى" لا زالت مستمرة في مواقع عديدة على الأرض، والمقاومة تستبدل قوات في مواقع القتال، معلنًا أن المقاومة سترسل التعزيزات بالأسلحة والمعدات والأفراد إلى مواقع القتال لأخذ أسرى المستوطنين وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، بثت على شاشات التلفاز: إن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات متواصلة بعد أن أسقطوا فرقة غزة في جيش الاحتلال بالكامل في اليوم الأول"

وأضاف ان المجاهدين أخرجوا عن الخدمة الميركافا والدبابات العسكرية، مشيرًا إلى ان العدو يصب جام غضبه على أهلي غزة، وانتقم لفشله التاريخي الذريع وكرامته المهدورة، حيث قصفت طائراته من الجو للأحياء والمنازل الآمنة والأسواق والشوارع.

وتابع: إن "ما بات معلوما من مجريات المعركة أسر المجاهدين لعدد كبير جدا من عناصر العدو في كافة مواقع القتال ونقلهم إلى أماكن الاعتقال لدى كتائب القسام (..)، وبات واضحاً أن أسرى العدو معرضون للخطر بذات القدر المعرض له شعبنا، ومنهم من قتل بالفعل".

وأردف أبو عبيدة : "بدأت على درب الفاتحين قيادة كتائب القسام معركة طوفان الأقصى بعد سنوات من الإعداد والتخطيط وبلوغ العدوان الصهيوني منتهاه في تدنيس الأقصى (..)، ومعركة طوفان الأقصى جاءت بعد سنوات من الإعداد والتدبير وبعد تدنيس الأقصى والعدوان عليه".

وشدّد على أن جرائم الاحتلال التي تغافل العالم عنها وتجاهلتها الأمم المتحدة، كان معركة "طوفان الأقصى"، ردًا عليها وعلى أبشع احتلالٍ عرفته البشرية من قرون".

وأوضح أن عجز العدو عن مواجهة المقاتلين في الميدان على مدار 60 ساعة حتى الآن رغم امتلاكه التكنولوجيا الأمنية والعسكرية، ورغم إنفاق العدو على جنوده المليارات ورغم ما دفعه لما يسميه نخبة النخبة في جيشه، لكن كل هذا لم يفلح أمام لحظة الحقيقة والمواجهة مع نخبة القسام.

كما وأكد "أن المقاومة لن تتداول أو نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار وفي ظل العدوان على غزة، وعلى العدو أن يوفر جهده وأن يستعد لدفع الثمن".

كما وقال أبو عبيدة: إن "الإعلان الحرب على غزة والتلويح بالدخول البري هو أمر مثير للسخرية"، متسائلاً: "كيف لهذا الجيش المهشم الذي أخرجت المقاومة، فرقة منه عن الخدمة أن يجرؤ على مواجهة يتمناها تسعة أعشار جيش الاحتلال والذين لا يزالون في جهوزية تامة وينتظرون للدخول في المعركة".

كما وأكد كتائب القسام ما زالت تتحكم في مسار المعركة بمنظومة قيادة وسيطرة عالية الكفاءة، وتابع: "نحن جاهزون للاستمرار لفترة طويلة جدا".0.