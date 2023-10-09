فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، إصابة مستوطِنة بعملية إطلاق نار في مستوطنة "عيناف" شرق طولكرم بالضفة المحتلة.

واعترفت القناة 14 العبرية، بإصابة مستوطِنة في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "عيناف" شرق طولكرم.

وأوضحت القناة العبرية، أن قوات الاحتلال تنفذ أعمال بحث وتمشيط واسعة.

ومن جانبها أعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم عن العملية بقولها: "لقد تمكنت بعون الله وقوته وفي عملية نوعية معدة مسبقاً إحدى مجموعاتنا الهجومية من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى داخل مستوطنة عيناف واقتحام البرج العسكري في المستوطنة والسيطرة عليه واستهداف عدد من المستوطنين وإصابة أحدهم بشكل مباشر ومقتله كما أطلق مجاهدونا صفارات الانذار لخلق حالة من الرعب و التغطية على انسحابهم، فيما قامت المجموعات الأخرى بعمليات اطلاق نار واستهداف مكثفة للمستوطنة لتأمين خروج المجموعة المقتحمة".



