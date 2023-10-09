نتنياهو: لا زلنا نخوض اشتباك مع مقاومين في غلاف غزة

فلسطين اليوم

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ان جيش الاحتلال ما زال يخوض اشتباكات مع مقاومين متواجدين في مستوطنات "غلاف غزة"، مشيرًا إلى أنه "يوجد مقاومين في المستوطنات، ولم يعثر عليهم الجيش حتى الآن".

وقال نتنياهو، في تصريح صحفي: إن "جيش الاحتلال سيكثف من هجماته على قطاع غزة في الايام المقبلة (...)، وكل مكان تعمل منه حماس سيتحول إلى خراب" وفق تعبيره.

وأضاف أن حكومته على اتصال وصفه بالوثيق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، شاكرًا دعمه لـ"إسرائيل" في عدوانها على غزة، وتابع: "نريد تأمين دعم دولي حتى نتحرك بهامش حرية كبير".

وأكد نتنياهو، ان الاحتلال سيعمل كل شيء لأجل المخطوفين الإسرائيليين في غزة، نافيًا في الوقت ذاته، ما تردد بشأن تلقيه تحذيرات مصرية سبقت هجوم غزة.

وأردف: "أمامنا أيام قاسية ومصرون على الانتصار في هذه الحرب".