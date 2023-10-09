"حزب الله" يستهدف ثكنات عسكرية للاحتلال في الجليل بالصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏

فلسطين اليوم

أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، أنها استهدفت ثكنات عسكرية للاحتلال في الجليل المحتل بالصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون .

وقال "حزب الله" في بيان رسمي: " بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية ‏على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة".

نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بسم الله الرحمن الرحيم ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية ‏على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة. ‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار