"حزب الله" يستهدف ثكنات عسكرية للاحتلال في الجليل بالصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون
أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، أنها استهدفت ثكنات عسكرية للاحتلال في الجليل المحتل بالصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون .
وقال "حزب الله" في بيان رسمي: " بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".
نص البيان كاملاً:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار