704 شهيد جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة وغزة لليوم 3 على التوالي

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتقاء 704 شهيد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

ونشر وزارة الصحة، في بيان، إحصائية الشهداء عند الساعة ٩:٣٠ مساءً، وهو الآتي:_

قطاع غزة: ٦٨٧ شهيداً، بينهم ١٤٠ طفلاً و١٠٥ سيدات ونحو ٣٨٠٠ جريح.

الضفة الغربية: ١٧ شهيداً بينهم ٣ أطفال.

رام الله: شهيدان.

القدس: ٤ شهداء، بينهم طفلان شهيدان.

أريحا: شهيدان.

قلقيلية: شهيد طفل .

الخليل: ٦ شهداء .

نابلس: شهيدان.

وأوضحت أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية، تخطت ٩٠ إصابة بجروح مختلفة.