صحة غزة: المستشفيات بالقطاع استقبلت 687 شهيدًا بينهم 140 طفلا و105 نساء

فلسطين اليوم

اعنلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها المستشفيات استقبلت حتى الآن، 687 شهيدًا بينهم 140 طفلا و105 نساء.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي، عدوانه على القطاع، لليوم الثالث على التوالي، ويقصف منازل وابراج سكنية بسلسلة غارات جوية.

كما وأن بحرية الاحتلال، تواصل استهدافها شواطئ بحر شمال ومدينة غزة، بمئات القذائف، فيما لا يزال الطيران الحربي والاستطلاع يحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في عموم اجواء سماء قطاع غزة.