الحركة الأسيرة: لن نقبل بأن تكون قضيتنا ورقة ضغط على أبناء شعبنا ومقاومته

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، مساء اليوم الإثنين، أنه لن يقبل الأسرى أن تكون قضيتهم ورقة ضغط على أبناء شعبهم ومقاومته.

جاء ذلك في أعقاب قيام العدو الصهيوني وإدارة سجونه الحاقدة باتخاذ إجراءات عقابية وانتقامية بحق الأسرى في داخل السجون، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الكيان الصهيوني.

كما أكدت الحركة الأسيرة في بيان صادر عنها، على ثقتها بشعبها الفلسطيني العظيم، وقدرته على الاستمرار والصمود في وجه العدو، وعبور هذا الميلاد والتاريخ الجديد لأبناء شعبنا بكل قوة وإرادة.

وعبرت عن على ثقتها العالية بالمقاومة الفلسطينية التي ستبقى سدًا منيعا في وجه العدو.

نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في ضوء العدوان الشامل الذي يتعرض له أبناء شعبنا العظيم، والمجازر التي تواجهها غزة الأبية

جماهير شعبنا البطل، أسرانا الأبطال في داخل السجون، تحية الوطن وبعد

لقد أقدم العدو الصهيوني وإدارة سجونه الحاقدة باتخاذ إجراءات عقابية وانتقامية بحق الأسرى في داخل السجون، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الكيان الصهيوني.

وبناءً عليه، نؤكد على ما يلي:

أولًا: نؤكد على ثقتنا بشعبها الفلسطيني العظيم، وقدرته على الاستمرار والصمود في وجه العدو، وعبور هذا الميلاد والتاريخ الجديد لأبناء شعبنا بكل قوة وإرادة.

ثانيًا: نؤكد على ثقتنا العالية بالمقاومة الفلسطينية التي ستبقى سدًا منيعا في وجه العدو.

ثالثًا: لن يقبل الأسرى أن تكون قضيتهم ورقة ضغط على أبناء شعبهم ومقاومته.

رابعًا: تطالب اللجنة الوطنية العليا من كافة إخوانهم ورفاقهم في قلاع الأسر بضبط النفس، والتحلي بالحكمة أمام الإجراءات الانتقامية التي تنفذها إدارة السّجون، وأن يكون الصبر والصمود كما كان دائما طريقًا لنا حتّى الحريّة الحتمية بإذن الله.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى

اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة

الإثنين 9 أكتوبر 2023م