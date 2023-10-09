مصادر مصرية تحذر من نزوح الفلسطينيين باتجاه الحدود ودعوات لوقف التصعيد على غزة

فلسطين اليوم

حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر في تصريح اذاعته "القاهرة الإخبارية": إن "مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الاطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وأكدت المصادر ان رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.

وشددت المصادر على خطورة دعوات النزوح وأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

وحملت المصادر، سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدةً على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وايقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.