الاحتلال يعلن مقتل جنديين خلال اشتباكات مع مقاومين عند الحدود مع لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين واصابة 7 آخرين بينهم 4 ضباط بجراح خطيرة خلال اشتباكات مع مقاومين عند الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عند السلك الشائك عند الحدود الشمالية.

وقصفت المقاومة، مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال القريبة من الحدود، بقذائف الهاون والكورنيت.

المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، نعت من جهتها، مساء اليوم، شهيده حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، عصر اليوم.

كما زفت المقاومة الإسلامية "حزب الله" الشهيد المجاهد علي رائف فتوني "حيدر" من بلدة زقاق البلاط - بيروت، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 9/10/2023.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 10/9/"2023.