اتحاد الصحفيين العرب يدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين بغزة

فلسطين اليوم

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الإثنين 9-10-2023، العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين بغزة.

وتوجه الاتحاد بالتحية لجهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين، مطالباً العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في احتلال الصهاينة لفلسطين.

وقال الاتحاد في بيان له: "هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوي ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

أضاف: "قد نتج عن العدوان الإسرائيلي بجانب الشهداء من الشعب الفلسطيني شهداء من الصحافة الفلسطينية ومنهم محمد الصالحي مصور وكالة " السلطة الرابعة " وإبراهيم لافي مصور وكالة " عين ميديا " يوم السبت الماضي خلال تغطيتهم للأحداث شرقي القطاع وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية ومنها مقر صحيفة "الأيام" و "مؤسسة فضل شناعة" و"وكالة شهاب " و " وإذاعة غزة" بداخل برج فلسطين".

كما قدم خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل والصحفيين الفلسطينيين ويطالب كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.