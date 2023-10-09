بالصور "حزب الله" يزف 4 شهداء منذ الصباح بعدوان الاحتلال على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

ارتفع عدد شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الإثنين 9-10-2023، منذ ساعات الصباح إلى 4 شهداء نتيجة القصف والعدوان الصهيوني على جنوب لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، شهيده حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان عصر اليوم.

كما زفت المقاومة الإسلامية "حزب الله" الشهيد المجاهد علي رائف فتوني "حيدر" من بلدة زقاق البلاط - بيروت، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 9/10/2023.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حدرج "فداء" من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 9/10/2023.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 10/9/"2023.

نص البيان كاملاً:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم "حسام عيترون" من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 10/9/2023.

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي رائف فتوني "حيدر" من بلدة زقاق البلاط - بيروت، والذي ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان عصر اليوم الاثنين 9/10/2023.

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