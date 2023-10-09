ارتفاع عدد القتلى "الإسرائيليين" بمعركة "طوفان الأقصى" إلى 900

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة القتلى "الإسرائيليين ، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، في معركة "طوفان الأقصى" إلى 900.

وقالت القناة 12 نقلاً عن وزارة الصحة "الإسرائيلية": ارتفاع عدد القتلى إلى 900 والجرحى إلى 2500".

وشنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي.

وكانت المقاومة الفلسطينية بدأت يوم السبت السابع من أكتوبر طوفان الاقصى ثأراً للأقصى والمسرى والحرائر، حيث تم دك المستوطنات، واقتحام العشرات من المقاومين لمستوطنات الغلاف مما أدى لمقتل 700 إسرائيلي وأسر عدد من جنود الاحتلال.

ومن جانبها، قالت القناة 7 العبرية نقلا مسؤول سياسي كبير قوله: "الهجمات ضد غزة ستكون قوية حتى لو تضرر الأسرى".