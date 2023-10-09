متابعة أخبار العدوان على غزة أولاً بأول.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات واستمرار قصف المنازل والأبراج

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدوانه العسكري على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، مخلفًا دمارًا هائلاً بممتلكات ومنازل المواطنين وتدمير أبراج سكنية ومؤسسات صحية وتعليمية واجتماعية، كما خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في احداث إحصائية لها، عن ارتقاء 560 شهيدًا وإصابة 2900 مواطنًا اخر بجراح مختلفة، جراء العدوان، ومن المرجح ارتفاع عدد الشهداء نتيجة وجود إصابات جرحة واستمرار قصف المدنيين.

وتسبب العدوان، أيضًا، بنزوح قرابة 20000 نازح يتواجدون الان في 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع، كما وخلّف حتى منتصف الليلة الماضية دمارا كليا في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هدمت بشكل كلي.

فيما تضررت 1210 وحدة سكنية بشكل جزئي، منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

متابعة أخبار العدوان على قطاع غزة أولا بأول:

7:20: شهداء بقصف منزل في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

7:30 : المقاومة تطلق رشقة صاروخية باتجاه البلدات المحتلة.

7:31 : شهداء بقصف منزل غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

8:29 : سرايا القدس تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة تجاه سديروت.

8:30 : تجدد الغارات الجوية على حي الرمال بمدينة غزة.

8:31 : انقطاع الكهرباء على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

8:32: استهداف اراضي زراعية في منطقة قليبو شمال قطاع غزة.