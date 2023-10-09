الإعلام العبري: الغارات على غزة مستمرة حتى لو كانت على حساب إيذاء الأسرى

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، أن غارات جيش الاحتلال ستستمر حتى لو أدى ذلك لإيذاء الأسرى بغزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "الغارات على غزة مستمرة حتى لو كانت على حساب إيذاء الأسرى".

ومن جانبها، قالت القناة 7 العبرية نقلا مسؤول سياسي كبير قوله: "الهجمات ضد غزة ستكون قوية حتى لو تضرر الأسرى".

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على اهداف مدنية في محافظات قطاع غزة الخمس.

وذكرت مصادر محلية، بانقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 560 مواطناً واصابة 2900 مواطنا اخر بجراح مختلفة خلال العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي.