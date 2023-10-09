الصحة بغزة: تضرر قسم الحضانة إثر استهداف الاحتلال لمحيط مجمع الشفاء

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، عن تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إثر استهداف الاحتلال الاسرائيلي بمحيط المجمع.

وأوضحت الصحة، في بيان، أن القصف تسبب بسقوط أجزاء من السقف بالقرب من أحد الأطفال الخدج، وتم نقله من قبل الكادر الطبي.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على اهداف مدنية في محافظات قطاع غزة الخمس.







