سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن عملية جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم الإثنين 9-10-2023، عن مسؤوليتها عن العملية التي وقعت في جنوب لبنان.

وقالت سرايا القدس في بلاغ مقتضب: "ضمن معركة «طوفان الأقصى».. سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأدت لإصابة 7 جنود صهاينة بينهم إصابة خطيرة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 560 مواطناً واصابة 2900 مواطنا اخر بجراح مختلفة خلال العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي.