انقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة بغزة عقب قصف الاحتلال شركة الاتصالات

فلسطين اليوم

انقطعت مساء اليوم الإثتيت 9-10-2023، الاتصالات والانترنت عن أماكن واسعة في قطاع غزة عقب استهداف مقر شركة الاتصالات الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية، بانقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف الطائرات الحربية شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد 560 مواطناً واصابة 2900 مواطنا اخر بجراح مختلفة خلال العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي.