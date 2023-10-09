مسؤول بالمخابرات المصرية: "إسرائيل" تجاهلت تحذيرات حول شيء كبير سيحدث بغزة

فلسطين اليوم

قال مسؤول في المخابرات المصرية إن "إسرائيل" تجاهلت تحذيرات متكررة حول "شيء كبير سيحدث في غزة، وقللت من شأن هذه التحذيرات"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عنه اليوم، الإثنين.

وأضاف المسؤول المصري أن "إسرائيل ركزت على الضفة الغربية بدلا من غزة، وأن الأسئلة المتزايدة تفاقمت حول فشل المخابرات الإسرائيلية الهائل في توقع هجوم مفاجئ لحماس والاستعداد له".

وتابع أن "مصر، التي تعمل في كثير من الأحيان كوسيط بين إسرائيل وحماس، تحدثت مرارا وتكرارا مع الإسرائيليين حول شيء كبير، دون الخوض في التفاصيل".

وقال إن "المسؤولين الإسرائيليين قللوا من شأن التهديد القادم من غزة. لقد حذرناهم من أن انفجارا للوضع قادم، وقريب جدا، وسيكون كبيرا".