وزارة الصحة بغزة تحذر من استمرار استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة بغزة من استمرار قوات الاحتلال في الاستهداف المباشر والممنهج لسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال قصفت 9 سيارات اسعاف منذ بدء العدوان ما تسبب في خروجها عن الخدمة.

وأعلنت مصادر طبية خروج مستشفى بيت حانون الوحيد في المدينة عن الخدمة جراء استهداف الاحتلال.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب التي يشنها جيش الاحتلال ضد القطاع المحاصر إلى 560 شهيدا و2900 مصاب بجراح مختلفة.