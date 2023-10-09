نتنياهو: نحن للتو بدأنا الحرب وسنغير الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين: "إننا في ذروة حرب، وقد بدأناها وحسب. وأعلم أنكم شهدتم أمورا رهيبة وصعبة، وحماس ستشهد أمورا رهيبة أكثر وصعبة أكثر".

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن نتنياهو قوله لرؤساء "المجالس المحلية لمستوطنات غلاف غزة" قوله: "سنغير الشرق الأوسط".

وامتدح نتنياهو نفسه وحكومته وادعى قائلاً: "قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة، وهذا سيستغرق وقتا ويتطلب صمودا قويا في الأيام الصعبة المقبلة. وسننتصر عليهم بالقوة، وبقوة أكبر بكثير".