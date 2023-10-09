الأوقاف بغزة: الاحتلال هدم 5 مساجد بشكل كلي

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف بقطاع غزة إقدام الاحتلال حتى الآن على هدم 5 مساجد هدما كلياً.

ووفق الوزارة، فإن المساجد التي تم تدميرها كلياوهي: (الحبيب محمد في خان يونس، سعد الأنصار في بيت لاهيا، اليرموك -الرمال، أحمد ياسين بمخيم الشاطئ، الغربي بمخيم الشاطيء).

كما أشارت وزارة الأوقاف الى أن الاحتلال دمر مواقع مدنية منها مقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، وكذلك التدمير الجزئي البليغ الذي لحق بعشرة مساجد.